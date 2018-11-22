Украина в ТКГ планирует поднять вопрос границы, минной безопасности и еще одного КПВВ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинская сторона на сегодняшних заседаниях трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп по урегулированию ситуации на Донбассе собирается поставить вопрос создания пятой подгруппы в пределах ТКГ по вопросам границы, минной безопасности, безопасности беспилотников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, открытия подготовленного к началу работы КПВВ "Золотое" и другие. Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"Украинская сторона (в Минске - ред.) будет требовать немедленного создания пятой группы по границе. По возвращению украинской границы под украинский контроль. Именно через 400 километров неконтролируемой границы ходят колонны российской военной техники", - сообщила Геращенко в Facebook.
Она заявила, что 27 октября в час ночи беспилотник СММ ОБСЕ "зафиксировал колонны, которые двигались по грунтовой дороге и прикрывались противовоздушной обороной и этот беспилотник был сбит 1:53". "Поэтому еще одна тема - это безопасность беспилотников, это нормальная их работа. Боевики объявили на беспилотники настоящую охоту, это не первый случай сбития беспилотников, которые зафиксировали ввод российских колонн с техникой, под прикрытием техники противовоздушной обороны", - добавила она.
По ее словам, еще одна принципиальная тема - минная безопасность. "Россия продолжает поставки на оккупированный Донбасс запрещенных Оттавской конвенцией мин ПОМ-2 на ВОТ. Эти мины в Украине были полностью утилизированы!" - отметила Геращенко.
"Украина требует немедленно прекратить издевательство над людьми на оккупированных территориях, чтобы они беспрепятственно могли ехать на территории, подконтрольные легитимной украинской власти. Мы требуем немедленно открыть КПВВ "Золотое"... Мы обращаемся к нашим партнерам, в том числе из ОБСЕ - давить на РФ и их марионеток с требованием открытия КПВВ "Золотое", - заявила представительница Украины на минских переговорах.
"Мы ожидаем от СММ ОБСЕ, что наблюдательная миссия будет работать на всей территории Украины, включая оккупированные Донбасс и Крым. И об этом Евгений Марчук также будет говорить на ТКГ. В присутствии ОБСЕ и россиян", - добавила Геращенко.
Напомним, 22 ноября Украина в ТКГ призовет РФ распустить все нелегитимные "правительства" в ОРДЛО.
Как сообщал УНН, 21 ноября Марчука назначили представителем Украины в ТКГ.