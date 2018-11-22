Україна у ТКГ сьогодні закличе РФ розпустити всі нелегітимні "уряди" в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українська сторона на сьогоднішньому засіданні тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі вимагатиме від РФ і її маріонеток негайно розпустити всі нелегітимні інституції - "парламенти" і "уряди" - в ОРДЛО. Про це заявила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
"Сьогодні - перша, після проведення Росією псевдовиборів на окупованому нею Донбасі, зустріч у форматі мінських груп", - повідомила Геращенко у Facebook.
Вона нагадала, що "ці "вибори" не відповідають ані українському законодавству, ані букві і духу мінських угод", про що висловилися і на Заході.
"Українська сторона сьогодні на ТКГ виступить з рішучим протестом проти грубого порушення мінських угод. І вимагатиме від РФ і її маріонеток в ОРДЛО негайно розпустити всі нелегітимні інституції, всі ці "парламенти" і "уряди", які офіційно не визнала навіть сама РФ", - вказала вона.
З її слів, українську позицію на ТКГ відтепер жорстко відстоюватиме Євгеній Марчук. "Напередодні Президент Порошенко призначив Євгенія Марчука представником України в ТКГ. Євгеній Кирилович всі ці важкі 4 роки гідно відстоював нашу позицію в безпековій групі і добре орієнтується в проблематиці мінських переговорів", - додала вона.
Додамо, за даними прес-служби МЗС Білорусі, наразі в Мінську вже розпочалася зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.
Як повідомляв УНН, 2 жовтня колишній президент України Леонід Кучма завершив свою роботу у ТКГ щодо Донбасу в Мінську. 16 жовтня на засіданні ТКГ Україну представляв дипломат і радник Президента Руслан Демченко.
Фейкові вибори "Д/ЛНР" провели 11 листопада. Їх назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у НАТО, США, ЄС, зокрема, Великій Британії.