Україна у ТКГ сьогодні закличе РФ розпустити всі нелегітимні "уряди" в ОРДЛО

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українська сторона на сьогоднішньому засіданні тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі вимагатиме від РФ і її маріонеток негайно розпустити всі нелегітимні інституції - "парламенти" і "уряди" - в ОРДЛО. Про це заявила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.