Украина в ТКГ сегодня призовет РФ распустить все нелегитимные "правительства" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинская сторона на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе потребует от РФ и ее марионеток немедленно распустить все нелегитимные институты - "парламенты" и "правительства" - в ОРДЛО. Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"Сегодня - первая, после проведения Россией псевдовыборов на оккупированном ею Донбассе, встреча в формате минских групп", - сообщила Геращенко в Facebook.
Она напомнила, что "эти "выборы" не соответствуют ни украинскому законодательству, ни букве и духу минских соглашений", о чем высказались и на Западе.
"Украинская сторона сегодня на ТКГ выступит с решительным протестом против грубого нарушения минских соглашений. И будет требовать от РФ и ее марионеток в ОРДЛО немедленно распустить все нелегитимные институты, все эти "парламенты" и "правительства", которые официально не признала даже сама РФ", - указала она.
По ее словам, украинский позицию на ТКГ отныне будет жестко отстаивать Евгений Марчук. "Накануне Президент Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти тяжелые 4 года достойно отстаивал нашу позицию в группе по безопасности и хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров", - добавила она.
Добавим, по данным пресс-службы МИД Беларуси, пока в Минске уже началась встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Как сообщал УНН, 2 октября бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в ТКГ по Донбассу в Минске. 16 октября на заседании ТКГ Украину представлял дипломат и советник Президента Руслан Демченко.
Фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября. Их назвали незаконными Германия и Франция, осудили их в НАТО, США, ЕС, в частности, Великобритании.