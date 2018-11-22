Марчука призначили представником України в ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко призначив Євгена Марчука представником України в Тристоронній контактній групі. Про це повідомила у Facebook представниця України у робочій групі ТКГ з гуманітарних питань, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
"Президент П.Порошенко призначив Євгена Кириловича Марчука представником України в ТКГ. Євгеній Кирилович всі ці важкі роки гідно представляв Україну в безпековій групі. Він добре орієнтується в проблематиці мінських переговорів і жорстко відстоюватиме національні інтереси України", - повідомила І.Геращенко.
Зазначимо, Є.Марчук протягом 1995-1996 років перебував на посаді прем'єр-міністра України. У 2003-2004 роках був міністром оборони, зокрема брав участь у врегулюванні конфлікту щодо острова Тузла.
Був представником України у підгрупі з питань безпеки ТКГ на мінських переговорах.
Як повідомляв УНН, 2 жовтня колишній президент України Леонід Кучма завершив свою роботу у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу в Мінську.
Нагадаємо, 16 жовтня на засіданні тристоронньої контактної групи Україну представляв дипломат і радник Президента Руслан Демченко.