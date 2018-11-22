Марчука назначили представителем Украины в ТКГ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Об этом сообщила в Facebook представительница Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"Президент П.Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в сфере безопасности группе. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - сообщила И.Геращенко.
Отметим, Марчук в течение 1995-1996 годов занимал должность премьер-министра Украины. В 2003-2004 годах был министром обороны, в частности участвовал в урегулировании конфликта вокруг острова Тузла.
Был представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ на минских переговорах.
Как сообщал УНН, 2 октября бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске.
Напомним, 16 октября на заседании трехсторонней контактной группы Украину представлял дипломат и советник Президента Руслан Демченко.