Украина заявила о готовности немедленно провести освобождение заложников на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе и провести очередной этап освобождения немедленно. Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"Что касается заложников, то и на трехсторонней группе, и в гуманитарной подгруппе украинские представители напомнят россиянам, что мы ожидаем от них ответа на предложение отдать им российских наемников, осужденных в Украине - в обмен на политзаключенных Кремля. Мы уже 9 месяцев ждем этой ответы. И мы готовы помиловать более 60 преступлений (преступников - ред.) в обмен на освобождение заложников на Донбассе. Мы готовы провести очередной этап освобождения немедленно и помиловать всех, кто подпадает под действие минских соглашений, для освобождения наших", - заявила Геращенко в Facebook.
Напомним, Украина готова забрать осужденных с ОРДЛО 27 ноября.
Также напомним, 22 ноября Украина в ТКГ призовет РФ распустить все нелегитимные "правительства" в ОРДЛО. Также Украина в ТКГ планирует поднять вопрос границы, минной безопасности и еще одного КПВВ.
Как сообщал УНН, 21 ноября Марчука назначили представителем Украины в ТКГ.