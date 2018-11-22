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Україна готова забрати засуджених з ОРДЛО 27 листопада

Україна готова забрати засуджених з ОРДЛО 27 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українська сторона на сьогоднішньому засіданнях тристоронньої контактної групи та підгруп щодо врегулювання ситуації на Донбасі планує заявити про готовність забрати засуджених за кримінальними злочинами ще до початку війни, які перебувають у тюрмах Донбасу і хочуть відбувати покарання в Україні, 27 листопада на одному з КПВВ, яке запропонує сьогодні визначити на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ. Про це заявила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.

"Ми пропонуємо 27 листопада забрати тих засуджених за кримінальними злочинами ще до початку війни, які знаходяться у тюрмах Донбасу і хочуть відбувати покарання в Україні. Омбудсмен Людмила Денісова і представники її офісу готові 27 листопада забрати цих засуджених на КПВВ, яке пропонуємо сьогодні визначити на гуманітарній групі", - заявила вона у Facebook.

Нагадаємо, 22 листопада Україна у ТКГ закличе РФ розпустити всі нелегітимні "уряди" в ОРДЛО. Також Україна у ТКГ планує порушити питання кордону, мінної безпеки та ще одного КПВВ.

Як повідомляв УНН, 21 листопада Марчука призначили представником України в ТКГ.

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