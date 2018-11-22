Україна готова забрати засуджених з ОРДЛО 27 листопада

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українська сторона на сьогоднішньому засіданнях тристоронньої контактної групи та підгруп щодо врегулювання ситуації на Донбасі планує заявити про готовність забрати засуджених за кримінальними злочинами ще до початку війни, які перебувають у тюрмах Донбасу і хочуть відбувати покарання в Україні, 27 листопада на одному з КПВВ, яке запропонує сьогодні визначити на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ. Про це заявила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.