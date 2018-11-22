Україна готова забрати засуджених з ОРДЛО 27 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українська сторона на сьогоднішньому засіданнях тристоронньої контактної групи та підгруп щодо врегулювання ситуації на Донбасі планує заявити про готовність забрати засуджених за кримінальними злочинами ще до початку війни, які перебувають у тюрмах Донбасу і хочуть відбувати покарання в Україні, 27 листопада на одному з КПВВ, яке запропонує сьогодні визначити на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ. Про це заявила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
"Ми пропонуємо 27 листопада забрати тих засуджених за кримінальними злочинами ще до початку війни, які знаходяться у тюрмах Донбасу і хочуть відбувати покарання в Україні. Омбудсмен Людмила Денісова і представники її офісу готові 27 листопада забрати цих засуджених на КПВВ, яке пропонуємо сьогодні визначити на гуманітарній групі", - заявила вона у Facebook.
Нагадаємо, 22 листопада Україна у ТКГ закличе РФ розпустити всі нелегітимні "уряди" в ОРДЛО. Також Україна у ТКГ планує порушити питання кордону, мінної безпеки та ще одного КПВВ.
Як повідомляв УНН, 21 листопада Марчука призначили представником України в ТКГ.