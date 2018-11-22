Украина готова забрать осужденных с ОРДЛО 27 ноября

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103608 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109181 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145629 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141410 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134887 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127560 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168747 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118035 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141609 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина готова забрать осужденных с ОРДЛО 27 ноября

Украина готова забрать осужденных с ОРДЛО 27 ноября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинская сторона на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации и подгрупп на Донбассе планирует заявить о готовности забрать осужденных по уголовным преступлениям еще до начала войны, находящихся в тюрьмах Донбасса и которые хотят отбывать наказание в Украине, 27 ноября на одном из КПВВ, которое предложит сегодня определить на заседании гуманитарной подгруппы ТКГ. Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

"Мы предлагаем 27 ноября забрать тех осужденных по уголовным преступлениям еще до начала войны, которые находятся в тюрьмах Донбасса и хотят отбывать наказание в Украине. Омбудсмен Людмила Денисова и представители ее офиса готовы 27 ноября забрать этих осужденных на КПВВ, которое предлагаем сегодня определить на гуманитарной группе", - заявила она в Facebook.

Напомним, 22 ноября Украина в ТКГ призовет РФ распустить все нелегитимные "правительства" в ОРДЛО. Также Украина в ТКГ планирует поднять вопрос границы, минной безопасности и еще одного КПВВ.

Как сообщал УНН, 21 ноября Марчука назначили представителем Украины в ТКГ.

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