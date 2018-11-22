Украина готова забрать осужденных с ОРДЛО 27 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинская сторона на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации и подгрупп на Донбассе планирует заявить о готовности забрать осужденных по уголовным преступлениям еще до начала войны, находящихся в тюрьмах Донбасса и которые хотят отбывать наказание в Украине, 27 ноября на одном из КПВВ, которое предложит сегодня определить на заседании гуманитарной подгруппы ТКГ. Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"Мы предлагаем 27 ноября забрать тех осужденных по уголовным преступлениям еще до начала войны, которые находятся в тюрьмах Донбасса и хотят отбывать наказание в Украине. Омбудсмен Людмила Денисова и представители ее офиса готовы 27 ноября забрать этих осужденных на КПВВ, которое предлагаем сегодня определить на гуманитарной группе", - заявила она в Facebook.
Напомним, 22 ноября Украина в ТКГ призовет РФ распустить все нелегитимные "правительства" в ОРДЛО. Также Украина в ТКГ планирует поднять вопрос границы, минной безопасности и еще одного КПВВ.
Как сообщал УНН, 21 ноября Марчука назначили представителем Украины в ТКГ.