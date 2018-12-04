РФ та "маріонетки з ОРДЛО" зірвали переговори щодо обміну заручниками - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Російська Федерація і окупаційна "влада" на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей зірвали переговори щодо обміну заручниками. Про це повідомила учасник тристоронньої контактної групи на переговорах в Мінському форматі Ірина Геращенко, передає УНН.
“На жаль, РФ і їх маріонетки відмовилися від чергової ініціативи України і зірвали і цю пропозицію звільнення українців. Росіяни відмовляються визнати своїх "ихтамнетов" в українських тюрмах. Відповідальність за те, що звільнення заручників заблоковане, повністю на російській стороні”, - зазначила політик.
За її словами, українська сторона заявляла про готовність провести 27 грудня 2018 року обмін заручниками, причому пропозиція стосувалась звільнення заарештованих росіян в обмін на українців в російських тюрмах і помилування сепаратистів в обмін на українців на окупованих територіях.
“Ми передали конкретні списки і пропозиції в форматі 23/23 і 66/19 з пропозицією провести звільнення наших військових і цивільних з ОРДЛО до новорічних і різдвяних свят. Ми готові повторити минулорічний успіх і провести черговий етап звільнення 27 грудня”, - додала Геращенко.
Нагадаємо, у Росії заявили, що так звані представники тимчасово окупованих районів Донецької області запропонували українській стороні провести обмін полоненими 27 грудня.
22 листопада Україна заявляла, що готова помилувати більше 60 злочинців в обмін на звільнення заручників на Донбасі і провести черговий етап звільнення негайно.