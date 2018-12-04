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РФ и "марионетки с ОРДЛО" сорвали переговоры по обмену заложниками - Геращенко

Киев • УНН

 • 16193 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Российская Федерация и оккупационная "власть" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сорвали переговоры по обмену заложниками. Об этом сообщила участник трехсторонней контактной группы на переговорах в Минском формате Ирина Геращенко, передает УНН.

РФ и "марионетки с ОРДЛО" сорвали переговоры по обмену заложниками - Геращенко

"К сожалению, РФ и их марионетки отказались от очередной инициативы Украины и сорвали и это предложение освобождения украинцев. Россияне отказываются признать своих "ихтамнетов" в украинских тюрьмах. Ответственность за то, что освобождение заложников заблокировано, полностью на российской стороне", - отметила политик.

По ее словам, украинская сторона заявляла о готовности провести 27 декабря 2018 года обмен заложниками, причем предложение касалось освобождения арестованных россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах и помилование сепаратистов в обмен на украинцев на оккупированных территориях.

"Мы передали конкретные списки и предложения в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождение наших военных и гражданских с ОРДЛО к новогодним и рождественским праздникам. Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря", - добавила Геращенко.

Напомним, в России заявили, что так называемые представители временно оккупированных районов Донецкой области предложили украинской стороне провести обмен пленными 27 декабря.

22 ноября Украина заявляла, что готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе и провести очередной этап освобождения немедленно.

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