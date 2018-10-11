Украина реконструирует арсенал в Цветохе по стандартам НАТО

"После встречи я отправляюсь на арсенал в Цветохе. Его реконструкция сейчас уже происходит при полном соответствии со стандартами НАТО. 37 железобетонных хранилищ, 70 км электросетей, 20 км водопроводов, 15 км дорог с твердым покрытием, 1 млрд 250 млн грн - и это только на один объект", - сказал Президент.

По его словам, это - плата за безопасность.



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Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.