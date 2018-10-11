Україна реконструює арсенал у Цвітосі за стандартами НАТО

"Після зустрічі я вирушаю на арсенал в Цвітосі. Його реконструкція зараз вже відбувається за повної відповідності до стандартів НАТО. 37 залізобетонних сховищ, 70 км електромереж, 20 км водогонів, 15 км доріг з твердим покриттям, 1 млрд 250 млн грн – і це лише на один об’єкт", - сказав Президент.

За його словами, це - плата за безпеку.



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Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.