Украина утроила число прививок от COVID-19 за сутки после спада на выходных

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 5,2 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 11,5 миллиона прививок. Из них за последние сутки втрое больше, чем накануне - 108 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.