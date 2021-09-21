Україна потроїла кількість щеплень від COVID-19 за добу після спаду на вихідних

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 5,2 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 11,5 мільйона щеплень. З них за останню добу утричі більше, ніж напередодні - 108 тисяч, більшість з них - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата:

"108 736 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 20 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 62 909 людей, повністю імунізовані - 45 827 людей", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Протягом доби працювали: 794 мобільні бригади, 2 814 пунктів щеплення; 338 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 366 925 людей, з них отримали одну дозу – 6 366 923 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 565 584 щеплення.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв "у літній період провести 10 мільйонів щеплень", а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.

Тим часом, експерти KSE вказують, що темпи щеплення першою дозою “просідають” по цілій країні. Із завезених до України 22 мільйонів доз вакцини, наразі використано лише половину. З початку літа у країні відсоток використання утримується на рівні 50%. В Україні вакциновано принаймні однією дозою лише 19% дорослого населення.

І такі темпи вакцинації спостерігаються на тлі наростання хвилі захворюваності на COVID-19 з початком осені - минулого тижня був осінній антирекорд наразі.

Українські Національні Новини

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