Термін придатності вакцин AstraZeneca спливає. 3 млн таких доз поставили в Україну з серпня

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"З отриманих Україною доз вакцини виробництва AstraZeneca, на сьогодні використано лише 38%. З початку серпня Україна поставила більше 3 мільйонів доз цієї вакцини з різних держав у якості гуманітарної допомоги із терміном придатності до кінця жовтня-листопада", - вказали у KSE.

"За утримання поточних темпів вакцинації у розмірі 10 тисяч щеплень на добу, Україна ризикує не встигнути використати наявну на складах вакцину у межах її терміну придатності", - кажуть аналітики.

Деталі

Уже зараз Центр економіки охорони здоров’я рекомендував збільшувати темпи використання AstraZeneca в 5 разів.

Серед можливих способів вирішення ситуації у KSE вказали на такі:



Передача вакцини до країн, де її активно використовують (ОАЕ, Індонезія, Туреччина тощо)



Загальне збільшення обсягів вакцинації



Збільшення обсягів вакцинації саме вакциною AstraZeneca (щеплення другою або третьою дозою, обмеження використання інших вакцин).



"У Європі серед поширених варіантів мікс-вакцинації є використання вакцини AstraZeneca для першої дози, а Pfizer або Moderna – для другої. Крім того, Міністерство охорони здоров’я Таїланду рекомендує змішане застосування вакцин від COVID-19 виробництва компаній AstraZeneca та Sinovac", - додали при цьому у центрі.

Доповнення

У серпні Україна отримала вакцину AstraZeneca від низки європейських країн - зокрема, Польщі, Греції, Литви, Австрії, Німеччини.

Уже тоді з'явилася інформація про короткий термін придатності препарату. Так, польські ЗМІ повідомляли, що Польща має намір продати Україні та Балканам препарати з найкоротшим терміном придатності, які не можуть бути використані за нинішніх темпів вакцинації.

Тим часом у KSE вказують, що темпи щеплення першою дозою “просідають” по цілій країні. Із завезених до України 22 мільйонів доз вакцини, наразі використано лише половину, тобто близько 11 мільйонів. З початку літа, в країні відсоток використання утримується на рівні 50%.

За очікуваннями, вже найближчими тижнями в Україні буде вакциновано п’яту частину усього населення. При цьому, темпи вакцинації за тиждень прискорилися усього на 7%. Цього тижня показник вакцинованого населення в країні досягнув 15,5% у цілому та 19% для дорослого населення. Як і раніше, найшвидші темпи вакцинації зберігаються у Києві, де щеплення щонайменше однією дозою досягло рівня 27%.

При досить стабільному рівні вакцинації, в країні роблять в середньому 132 тисяч щеплень на добу. У Центрі економіки охорони здоров’я рекомендують найближчим часом вийти на показник майже утричі більший – 320 тисяч щеплень.

Для утримання і нарощування темпів вакцинації, у KSE рекомендують відновити темпи вакцинації першою дозою у 100 тисяч та більше щеплень на добу.