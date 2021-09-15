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Термін придатності вакцин AstraZeneca спливає. 3 млн таких доз поставили в Україну з серпня

Термін придатності вакцин AstraZeneca спливає. 3 млн таких доз поставили в Україну з серпня

Київ • УНН

 • 37229 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. В Україні постає питання використання вакцини AstraZeneca в межах її терміну придатності. Про це йдеться в аналізі поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19 від Центру економіки охорони здоров'я KSE, повідомляє УНН.

Цитата:

"З отриманих Україною доз вакцини виробництва AstraZeneca, на сьогодні використано лише 38%. З початку серпня Україна поставила більше 3 мільйонів доз цієї вакцини з різних держав у якості гуманітарної допомоги із терміном придатності до кінця жовтня-листопада", - вказали у KSE.

"За утримання поточних темпів вакцинації у розмірі 10 тисяч щеплень на добу, Україна ризикує не встигнути використати наявну на складах вакцину у межах її терміну придатності", - кажуть аналітики.

Деталі

Уже зараз Центр економіки охорони здоров’я рекомендував збільшувати темпи використання AstraZeneca в 5 разів.

Серед можливих способів вирішення ситуації у KSE вказали на такі:

  • Передача вакцини до країн, де її активно використовують (ОАЕ, Індонезія, Туреччина тощо)
  • Загальне збільшення обсягів вакцинації
  • Збільшення обсягів вакцинації саме вакциною AstraZeneca (щеплення другою або третьою дозою, обмеження використання інших вакцин).

"У Європі серед поширених варіантів мікс-вакцинації є використання вакцини AstraZeneca для першої дози, а Pfizer або Moderna – для другої. Крім того, Міністерство охорони здоров’я Таїланду рекомендує змішане застосування вакцин від COVID-19 виробництва компаній AstraZeneca та Sinovac", - додали при цьому у центрі.

Доповнення

У серпні Україна отримала вакцину AstraZeneca від низки європейських країн - зокрема, Польщі, Греції, Литви, Австрії, Німеччини.

Уже тоді з'явилася інформація про короткий термін придатності препарату. Так, польські ЗМІ повідомляли, що Польща має намір продати Україні та Балканам препарати з найкоротшим терміном придатності, які не можуть бути використані за нинішніх темпів вакцинації.

Тим часом у KSE вказують, що темпи щеплення першою дозою “просідають” по цілій країні. Із завезених до України 22 мільйонів доз вакцини, наразі використано лише половину, тобто близько 11 мільйонів. З початку літа, в країні відсоток використання утримується на рівні 50%.

За очікуваннями, вже найближчими тижнями в Україні буде вакциновано п’яту частину усього населення. При цьому, темпи вакцинації за тиждень прискорилися усього на 7%. Цього тижня показник вакцинованого населення в країні досягнув 15,5% у цілому та 19% для дорослого населення. Як і раніше, найшвидші темпи вакцинації зберігаються у Києві, де щеплення щонайменше однією дозою досягло рівня 27%. 

При досить стабільному рівні вакцинації, в країні роблять в середньому 132 тисяч щеплень на добу. У Центрі економіки охорони здоров’я рекомендують найближчим часом вийти на показник майже утричі більший – 320 тисяч щеплень.

Для утримання і нарощування темпів вакцинації, у KSE рекомендують відновити темпи вакцинації першою дозою у 100 тисяч та більше щеплень на добу.

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