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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Срок годности вакцин AstraZeneca истекает. 3 млн таких доз поставили в Украину с августа

Срок годности вакцин AstraZeneca истекает. 3 млн таких доз поставили в Украину с августа

Киев  •  УНН

 • 37213 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Украине возникает вопрос использования вакцины AstraZeneca в рамках ее срока годности. Об этом говорится в анализе текущей ситуации и моделировании сценариев распространения заболевания COVID-19 от Центра экономики здравоохранения KSE, сообщает УНН.

Цитата:

"Из полученных Украиной доз вакцины производства AstraZeneca, на сегодня использовано лишь 38%. С начала августа Украина поставила более 3 миллионов доз этой вакцины из разных стран в качестве гуманитарной помощи со сроком годности до конца октября-ноября", - указали в KSE.

"При удерживании текущих темпов вакцинации в размере 10 тысяч прививок в сутки, Украина рискует не успеть использовать имеющуюся на складах вакцину в рамках ее срока годности", - говорят аналитики.

Детали

Уже сейчас Центр экономики здравоохранения рекомендовал увеличивать темпы использования AstraZeneca в 5 раз.

Среди возможных способов решения ситуации в KSE указали на:

  • Передачу вакцины в страны, где ее активно используют (ОАЭ, Индонезия, Турция и т.д.)
  • Общее увеличение объемов вакцинации
  • Увеличение объемов вакцинации именно вакциной AstraZeneca (прививки второй или третьей дозой, ограничения использования других вакцин).

"В Европе среди распространенных вариантов микс-вакцинации является использование вакцины AstraZeneca для первой дозы, а Pfizer или Moderna - для второй. Кроме того, Министерство здравоохранения Таиланда рекомендует смешанное применение вакцин от COVID-19 производства компании AstraZeneca и Sinovac", - добавили при этом в центре.

Дополнение

В августе Украина получила вакцину AstraZeneca от ряда европейских стран - в частности, Польши, Греции, Литвы, Австрии, Германии.

Уже тогда появилась информация о коротком сроке годности. Так, польские СМИ сообщали, что Польша намерена продать Украине и Балканам препараты с коротким сроком годности, которые не могут быть использованы при нынешних темпах вакцинации.

Между тем в KSE указывают, что темпы прививки первой дозой "проседают" по всей стране. С ввезенных в Украину 22 миллионов доз вакцины, на данный момент использовано только половину, то есть около 11 млн. С начала лета в стране процент использования удерживается на уровне 50%.

Ожидается, что уже в ближайшие недели в Украине будет вакцинировано пятую часть всего населения. При этом, темпы вакцинации за неделю ускорились всего лишь на 7%. На этой неделе показатель вакцинированного населения в стране достиг 15,5% в целом и 19% для взрослого населения. По-прежнему, самые быстрые темпы вакцинации сохраняются в Киеве, где вакцинация не менее чем одной дозой достигла уровня 27%.

При достаточно стабильном уровне вакцинации, в стране делают в среднем 132 тысяч прививок в сутки. В Центре экономики здравоохранения рекомендуют в ближайшее время выйти на показатель почти в три раза больше - 320 тысяч прививок.

Для удержания и наращивания темпов вакцинации, в KSE рекомендуют восстановить темпы вакцинации первой дозой в 100 тысяч и больше прививок в сутки.

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