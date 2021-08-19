Україна отримала 796 тис. доз AstraZeneca: у тому числі від Польщі, яка хотіла перепродати вакцини з коротким терміном придатності
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Україна отримала 796 400 доз вакцини AstraZeneca від Греції, Польщі та Литви. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення МОЗ.
Цитата:
“16 серпня 2021 року Україна отримала 100 000 доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, а 18 серпня — 650 400 доз цієї ж вакцини від Польщі та 46 000 доз від Литви як гуманітарну допомогу”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що частина вакцини з цих поставок піде на щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень.
Доповнення
Раніше заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска заявив, що уряд перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини від COVID-19 з коротким терміном придатності.
Він розповідав, що в серпні мають передати першу партію в понад 650 тис. доз вакцин.
Польща планувала поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну у третьому кварталі цього року.
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс оголосив, що Європейська комісія допомагає Польщі в перепродажі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні.
Раніше польські ЗМІ повідомляли, що Польща має намір продати Україні та Балканам препарати з найкоротшим терміном придатності, які не можуть бути використані за нинішніх темпів вакцинації.
Наразі країна замовила 100 мільйонів доз вакцин, однак темпи щеплень різко сповільнилися, писало RMF24.
Утім, країна не збирається продавати однодозову вакцину Johnson & Johnson. Зазначається, що вакцина найпростіша у використанні і має найдовший термін зберігання.
Уряд країни хоче продати препарати AstraZeneca, Moderna та Pfizer, залежно від того, який препарат замовили країни.
Довідково
AstraZeneca — це векторна вакцина проти COVID-19, яку виробляють в ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї — AstraZeneca-SKBio, в Індії — Covishield.
Вона схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейським агентством з лікарських засобів. Для повної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом 4-12 тижнів.