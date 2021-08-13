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Польща перепродасть Україні вакцину AstraZeneca з коротким терміном придатності

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Польський уряд перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини від COVID-19 з коротким терміном придатності. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска в ефірі RMF FM, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ті вакцини в яких короткий термін придатності, будуть перепродані в Україну. Вже в серпні ми передамо першу партію в понад 650 тис. Всього ми плануємо перепродати 1,2 млн”, — розповів Краска.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Польща планує поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну у третьому кварталі цього року.

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс оголосив, що Європейська комісія допомагає Польщі в перепродажі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що Польща має намір продати Україні та Балканам препарати з найкоротшим терміном придатності, які не можуть бути використані за нинішніх темпів вакцинації. Наразі країна замовила 100 мільйонів доз вакцин, однак темпи щеплень різко сповільнилися, писало RMF24.

Утім, країна не збирається продавати однодозову вакцину Johnson & Johnson. Зазначається, що вакцина найпростіша у використанні і має найдовший термін зберігання.

Уряд країни хоче продати препарати AstraZeneca, Moderna та Pfizer, залежно від того, який препарат замовили країни.

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