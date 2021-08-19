Украина получила 796 тыс. доз AstraZeneca: в том числе от Польши, хотевшей перепродать вакцины с коротким сроком годности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Украина получила 796 400 доз вакцины AstraZeneca от Греции, Польши и Литвы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Минздраве.
Цитата:
"16 августа 2021 года Украина получила 100 000 доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, а 18 августа - 650 400 доз этой же вакцины от Польши и 46 000 доз Литвы в качестве гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что часть вакцины из этих поставок пойдет на прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок.
Дополнение
Ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что правительство перепродаст Украины 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 с коротким сроком годности.
Он рассказывал, что в августе должны передать первую партию в более 650 тыс. доз вакцин.
Польша планировала поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украине в третьем квартале этого года.
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис объявил, что Европейская комиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине.
Ранее польские СМИ сообщали, что Польша намерена продать Украину и Балканам препараты с коротким сроком годности, которые не могут быть использованы при нынешних темпах вакцинации.
На данный момент страна заказала 100 млн доз вакцин, однако темпы прививок резко замедлились, писало RMF24.
Впрочем, страна не собирается продавать однодозную вакцину Johnson & Johnson. Отмечается, что вакцина самая простая в использовании и имеет самый длинный срок хранения.
Правительство страны хочет продать препараты AstraZeneca, Moderna и Pfizer, в зависимости от того, какой препарат заказали страны.
Справка
AstraZeneca - это векторная вакцина против COVID-19, которую производят в ЕС, Великобритании, Южной Кореи и Индии. Вакцина, изготовленная в ЕС, имеет торговую марку Vaxzevria, в Южной Корее - AstraZeneca-SKBio, в Индии - Covishield.
Она одобрена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам. Для полной иммунизации нужно получить две дозы вакцины с интервалом 4-12 недель.