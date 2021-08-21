Німеччина передала Україні партію вакцини AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Німеччина передала Україні партію вакцини AstraZeneca кількістю 1,5 млн доз. Про це інформують у Twitter посольства Німеччини в Україні, пише УНН.
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“Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти COVID-19: напередодні візиту федерального канцлера Ангели Меркель до Києва посол Анка Фельдгузен передала сьогодні МОЗ України 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca. Україна є першою країною, яка отримала від Німеччини вакцини на двосторонній основі”, — йдеться в повідомленні.
#МиРазом Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти #COVID19: напередодні візиту Федерального канцлера Анґели Меркель до Києва @AnkaFeldhusen передалі сьогодні @MoH_Ukraine 1,5 млн. доз #вакцини AstraZeneca. Україна є першою країною, яка отримала від Німеччини вакцини на двосторонній основі. pic.twitter.com/hYauSGXUnW— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) August 21, 2021
Нагадаємо
Україна отримала 796 400 доз вакцини AstraZeneca від Греції, Польщі та Литви.
Додатково
Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель, яка приїде до Києва 22 серпня, зроблять заяву для преси пообіді у Маріїнському палаці.
Очільник німецького зовнішньополітичного відомства Хайко Маас не приїде до Києва для участі в саміті Кримської платформи. Його замінить німецький міністр економіки та енергетики Петер Альтмайер.