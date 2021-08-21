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Німеччина передала Україні партію вакцини AstraZeneca

Німеччина передала Україні партію вакцини AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Німеччина передала Україні партію вакцини AstraZeneca кількістю 1,5 млн доз. Про це інформують у Twitter посольства Німеччини в Україні, пише УНН.

Цитата

“Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти COVID-19: напередодні візиту федерального канцлера Ангели Меркель до Києва посол Анка Фельдгузен передала сьогодні МОЗ України 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca. Україна є першою країною, яка отримала від Німеччини вакцини на двосторонній основі”, — йдеться в повідомленні.

#МиРазом Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти #COVID19: напередодні візиту Федерального канцлера Анґели Меркель до Києва @AnkaFeldhusen передалі сьогодні @MoH_Ukraine 1,5 млн. доз #вакцини AstraZeneca. Україна є першою країною, яка отримала від Німеччини вакцини на двосторонній основі. pic.twitter.com/hYauSGXUnW

— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) August 21, 2021

Нагадаємо

Україна отримала 796 400 доз вакцини AstraZeneca від Греції, Польщі та Литви.

Додатково

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Очільник німецького зовнішньополітичного відомства Хайко Маас не приїде до Києва для участі в саміті Кримської платформи. Його замінить німецький міністр економіки та енергетики Петер Альтмайер.

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