Німеччина замінила представника на Кримській платформі: причини

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Очільник німецького зовнішньополітичного відомства Хайко Маас не приїде до Києва для участі в саміті Кримської платформи. Його замінить німецький міністр економіки та енергетики Петер Альтмайер, про це УНН повідомило інформоване джерело.

Деталі

За його словами, глава МЗС Німеччини Хайко Маас, який раніше мав представити Берлін на саміті, не зможе відвідати українську столицю у зв’язку з ситуацією в Афганістані.

“Маас зараз опинився під безпрецедентною критикою всередині Німеччини. Відповідно, йому доводиться зараз займатися саме Афганістаном, тому візит на саміт неможливий”, — зазначив співрозмовник.

Контекст

Невдоволення німецьким урядом посилили повідомлення про те, що Німеччина планувала евакуювати 300 афганських співробітників і членів їхніх сімей ще у червні, але їхній від’їзд був відкладений через бюрократичну тяганину. На першому евакуаційному рейсі Німеччини після взяття Кабула талібами вилетіли всього сім осіб.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що уряд зробить все можливе, щоб евакуювати з Афганістану місцевий персонал. Повідомляється, що, за словами Меркель, йдеться про 10 тисяч осіб, які допомагали військам Німеччини та німецьким некомерційним ініціативам. Але точно невідомо, чи зможуть вони усі отримати притулок у Німеччині — раніше міністр закордонних справ Хайко Маас говорив, що в цьому випадку доведеться прийняти 20 тисяч осіб, і порівнював це з “масовим виходом” з Афганістану.

Також рівень критики зріс після того як видання Bild 17 серпня нагадало, що в червні в рамках виведення західних військ з Афганістану Німеччина змушена була вивезти з країни майже 65 тисяч банок пива і більше 300 пляшок вина, для чого орендувала додатковий транспорт. При цьому можливості заздалегідь вивезти співробітників-афганців країна не знайшла. Депутат Бундестагу Крістоф Хоффман назвав це ганьбою.

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