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Германия cменила представителя на Крымской платформе: причины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас не приедет в Киев для участия в саммите Крымской платформы. Его заменит немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, об этом УНН сообщил информированный источник.

Детали

По его словам, глава МИД Германии Хайко Маас, который ранее должен был представить Берлин на саммите, не сможет посетить украинскую столицу в связи с ситуацией в Афганистане.

“Маас сейчас оказался под беспрецедентной критикой внутри Германии. Соответственно, ему приходится сейчас заниматься именно Афганистаном, поэтому визит на саммит невозможен”, — отметил собеседник.

Контекст

Недовольство немецким правительством усилили сообщения о том, что Германия планировала эвакуировать 300 афганских сотрудников и членов их семей еще в июне, но их отъезд был отложен из-за бюрократических проволочек. На первом эвакуационном рейсе Германии после взятия Кабула талибами вылетели всего семь человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство сделает все возможное, чтобы эвакуировать из Афганистана местный персонал. Сообщается, что, по словам Меркель, речь идет о 10 тысячах человек, которые помогали войскам Германии и немецким некоммерческим инициативам. Но точно неизвестно, смогут ли они все получить убежище в Германии — ранее министр иностранных дел Хайко Маас говорил, что в этом случае придется принять 20 тысяч человек, и сравнивал это с “массовым выходом” из Афганистана.

Также уровень критики вырос после того как издание Bild 17 августа напомнило, что в июне в рамках вывода западных войск из Афганистана Германия вынуждена была вывезти из страны почти 65 тысяч банок пива и более 300 бутылок вина, для чего арендовала дополнительный транспорт. При этом возможности заранее вывезти сотрудников-афганцев страна не нашла. Депутат Бундестага Кристоф Хоффман назвал это позором.

Украинские Национальные Новости

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