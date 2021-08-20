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Зеленський і Меркель 22 серпня зроблять заяву для преси у Маріїнському палаці - ОП

Зеленський і Меркель 22 серпня зроблять заяву для преси у Маріїнському палаці - ОП

Київ • УНН

 • 19348 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель, яка приїде до Києва 22 серпня, зроблять заяву для преси пообіді у Маріїнському палаці. Про це повідомили в Офісі Президента.

Цитата:

"22 серпня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель. 14:00 – зустріч Президента України та федерального канцлера ФРН з представниками ЗМІ", - вказали в ОП.

Деталі

При цьому журналістам треба буде прибути до Маріїнського палацу майже за годину до анонсованого заходу. Кількість працівників медіа буде обмежена - максимум 35 осіб. Пояснюють в ОП таке обмеженнями через COVID-19.

Доповнення

Раніше у Зеленського повідомили, що федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з робочим візитом 22 серпня.

При цьому прессекретар Президента України Сергій Никифоров заявив, що основними питаннями на порядку денному будуть ситуація з безпекою на сході України, двосторонні відносини країн і запуск “Північного потоку-2”.

На наступний день після візиту Меркель, 23 серпня, відбудеться саміт “Кримської платформи”. У ньому візьмуть участь понад 40 представників держав та організацій.

Никифоров зазначив, що Меркель запросили взяти участь в саміті “Кримської платформи”, проте в Офісі Президента не знають, чи залишиться вона на захід після зустрічі із Зеленським.

До слова, перед візитом в Україну, 20 серпня, Меркель вирушить до Москви. Там вона планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Українські Національні Новини

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