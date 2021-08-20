Зеленский и Меркель 22 августа сделают заявление для прессы в Мариинском дворце - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, которая приедет в Киев 22 августа, сделают заявление для прессы после обеда в Мариинском дворце. Об этом сообщили в Офисе Президента.
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"22 августа состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель. 14:00 - встреча Президента Украины и федерального канцлера ФРГ с представителями СМИ", - указали в ОП.
Детали
При этом журналистам надо будет прибыть в Мариинский дворец почти за час до анонсированного мероприятия. Количество сотрудников медиа будет ограничено - максимум 35 человек. Объясняют в ОП такое ограничениями из-за COVID-19.
Дополнение
Ранее у Зеленского сообщили, что федеральная канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с рабочим визитом 22 августа.
При этом пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что основными вопросами на повестке дня будут ситуация с безопасностью на востоке Украины, двусторонние отношения стран и запуск "Северного потока-2".
На следующий день после визита Меркель, 23 августа, состоится саммит "Крымской платформы". В нем примут участие более 40 представителей государств и организаций.
Никифоров отметил, что Меркель пригласили принять участие в саммите "Крымской платформы", однако в Офисе Президента не знают, останется ли она на мероприятие после встречи с Зеленским.
К слову, перед визитом в Украину, 20 августа, Меркель отправится в Москву. Там она планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.