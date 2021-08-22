Австрія передала Україні 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca

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"Білі плями на карті вакцинації світу - це сліпі плями в захисному щиті від коронавірусу", - сказав міністр закордонних справ країни Олександр Шалленберг.

Деталі

Перші 250 тисяч доз вакцини AstraZeneca прибудуть у понеділок одночасно з візитом міністра закордонних справ країни Олександра Шалленберга в Україну, який прийме участь в саміті Кримської платформи.

Доповнення

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Україну в цю неділю, 22 серпня, та передала 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

З початку пандемії Німеччина передала Україні апарати штучної вентиляції легенів, маски та медичне обладнання на суму 76 мільйонів євро.

Додамо

За офіційною інформацією станом на 22 серпня, більше трьох мільйонів українців були повністю вакциновані двома дозами вакцини, що дорівнює приблизно 9% населення України.