У Києві розпочалася зустріч Зеленського та Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч Президента Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з візитом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу глави української держави.
Зеленський привітав гостю на ґанку палацу. Відбулося представлення делегацій.
Після переговорів Володимира Зеленського та Ангели Меркель у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації та продовження перемовин у розширеному форматі.
Слід зауважити, що поки не відомо чи братиме Ангела Меркіль участь у заходах, що відбуватимуться в рамках “Кримської платформи”.
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Очікується, що одним з головних питань переговорів глав України та Німеччини буде проблема енергетичної незалежності України та збереження статусу тразитера.
Пресслужба НАК “Нафтгаз” повідомила, що сьогодні очікується брифінг голови правління Юрія Вітренка на тему Співпраця України та Німеччини: газовий ринок, воднева економіка та Північний потік-2″ (За результатами візиту в Україну канцлера Німеччини Ангели Меркель).