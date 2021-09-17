Осінній антирекорд: в Україні вже 2,338 млн випадків COVID-19, за добу - 6 624

КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,338 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 16 вересня, - 6,6 тисячі, що на майже тисячу або 15% більше проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,5 тисячі осіб, що на рівні попередньої доби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.