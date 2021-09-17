Осінній антирекорд: в Україні вже 2,338 млн випадків COVID-19, за добу - 6 624
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,338 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 16 вересня, - 6,6 тисячі, що на майже тисячу або 15% більше проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,5 тисячі осіб, що на рівні попередньої доби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 16 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 568 осіб;
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- летальних випадків – 99;
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- одужало – 1 914 осіб.
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- протестовано: методом ПЛР – 35 171 осіб, методом ІФА – 8 230 осіб, експрес-тестами – 31 879 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 338 164 особи;
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- одужало – 2 228 543 особи;
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- летальних випадків – 54 750;
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- проведено ПЛР-тестувань – 12 412 498.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 677, медпрацівників – 105.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та місті Київ (426).
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набудуть чинності за тиждень - 20 вересня. Очікується, що Україну переведуть у "жовту" зону. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".