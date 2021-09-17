Осенний антирекорд: в Украине уже 2,338 млн случаев COVID-19, за сутки - 6624

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,338 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 16 сентября, - 6,6 тысячи, что почти на тысячу или 15% больше по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 1,5 тысячи человек, что на уровне предыдущих суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.