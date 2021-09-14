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Оприлюднили постанову Кабміну про нові правила карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Кабінет міністрів опублікував постанову, якою вносяться зміни в правила карантину в Україні. Документ розміщено на “Урядовому порталі”, пише УНН.

Деталі

Зазначено,що ця постанова набирає чинності з 20 вересня 2021 року.

Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані “жовтий” або “зелений”) та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год.) або одужання від COVID-19. Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а “зелений” — про повний курс.

Тепер у разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки спростили вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з “жовтими” чи “зеленими” COVID-сертифікатами.

Постанова, зокрема, встановлює вигляд нових міжнародних COVID-сертифікатів. Нові сертифікати будуть містити інформацію про щеплення від коронавірусу, негативний ПЛР-тест, а також про одужання від COVID-19. На сертифікатах будуть QR-коди, за допомогою яких можна буде перевірити правдивість документу.

Сертифікати будуть як цифровими, так і мати паперову форму. Сертифікати можуть друкуватися на папері будь-якого кольору.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Усі області наразі перебувають у “зеленій” зоні.

В Україні посилення карантину можливе вже у вересні. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину, вказали у МОЗ.

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