Оприлюднили постанову Кабміну про нові правила карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Кабінет міністрів опублікував постанову, якою вносяться зміни в правила карантину в Україні. Документ розміщено на “Урядовому порталі”, пише УНН.
Деталі
Зазначено,що ця постанова набирає чинності з 20 вересня 2021 року.
Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані “жовтий” або “зелений”) та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год.) або одужання від COVID-19. Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а “зелений” — про повний курс.
Тепер у разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки спростили вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з “жовтими” чи “зеленими” COVID-сертифікатами.
Постанова, зокрема, встановлює вигляд нових міжнародних COVID-сертифікатів. Нові сертифікати будуть містити інформацію про щеплення від коронавірусу, негативний ПЛР-тест, а також про одужання від COVID-19. На сертифікатах будуть QR-коди, за допомогою яких можна буде перевірити правдивість документу.
Сертифікати будуть як цифровими, так і мати паперову форму. Сертифікати можуть друкуватися на папері будь-якого кольору.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Усі області наразі перебувають у “зеленій” зоні.
В Україні посилення карантину можливе вже у вересні. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину, вказали у МОЗ.