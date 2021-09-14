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Обнародовали постановление Кабмина о новых правилах карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Кабинет министров опубликовал постановление, которым вносятся изменения в правила карантина в Украине. Документ размещен на "Правительственном портале" , пишет УНН.

Детали

Указано, что это постановление вступает в силу с 20 сентября 2021 года.

В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет две опции (так называемые “желтый” или “зеленый”) и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 ч.) Или выздоровления от COVID-19. Так называемый “желтый” сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а “зеленый” — о полном курсе.

Теперь в случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с “желтыми” или “зелеными” COVID-сертификатами.

Постановление, в частности, устанавливает вид новых международных COVID сертификатов. Новые сертификаты будут содержать информацию о прививках от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест, а также о выздоровлении от COVID-19. На сертификатах будут QR-коды, с помощью которых можно будет проверить правдивость документа.

Сертификаты будут как цифровыми, так и иметь бумажную форму. Сертификаты могут печататься на бумаге любого цвета.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отметили, что главный эффекта от январского “локдауну” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантин в Украине и продлил действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауну”.

Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне.

В Украине усиление карантина возможно уже в сентябре. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в “желтой” зоны карантина, указали в Минздраве.

Украинские Национальные Новости

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