Украина попросила трибунал применить временные меры в отношении России
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Украина обратилась к международному трибуналу с просьбой применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время выступления на слушаниях Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает корреспондент УНН.
"Украина обратилась в Трибунал с просьбой безотлагательной защиты от продолжающейся вреда, предусмотренной статьями 32, 58, 95 и 96 Конвенции, и обычными принципами международного права. Каждый дополнительный день удерживания, каждое новое следственное действие или допрос, любое судебное заседание только обостряют спор между сторонами", - сказала замминистра.
Она напомнила трибуналу его же определение, что военный корабль - это "выражение суверенитета" его государства флага, а каждый день задержания военного корабля приводит к материальному и непоправимому вреду правовым и практическим интересам государства флага.
В отношении членов экипажей, подчеркнула Зеркаль, Трибунал ранее отмечал, что "принципы гуманности должны применяться в морском праве, как они применяются в других отраслях международного права".
"Такие принципы требуют немедленного прекращения отделения двадцати четырех членов экипажей военных кораблей Украины от их семей и их дома. Ущерб, причиненный Украине, ее военно-морским судам и членам их экипажей, является серьезной и растет с каждым днем. Поэтому, соответственно, ситуация является чрезвычайно неотложной. Поэтому сегодня Украина просит Трибунал применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину", - призвала она.
Как сообщал УНН, 10 мая в немецком городе Гамбург проходят слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.
Ожидается, что суд примет решение по морякам до конца мая.