Украина попросила трибунал применить временные меры в отношении России

КИЕВ. 10 мая. УНН. Украина обратилась к международному трибуналу с просьбой применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время выступления на слушаниях Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает корреспондент УНН.