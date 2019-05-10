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Україна попросила трибунал застосувати тимчасові заходи щодо Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Україна звернулась до міжнародного трибуналу з проханням застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їхніх екіпажів та повернула їх до України. Про це сказала заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час виступу на слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі, передає кореспондент УНН.

"Україна звернулася до Трибуналу з проханням невідкладного захисту від триваючої шкоди, передбаченого статтями 32, 58, 95 і 96 Конвенції, та звичаєвими принципами міжнародного права. Кожен додатковий день утримання, кожна нова слідча дія чи допит, будь-яке судове засідання лише загострюють спір між сторонами", - сказала заступник міністра.

Вона нагадала трибуналу його ж визначення, що військовий корабель - це "вираження суверенітету" його держави прапора, а кожен день затримання військового корабля призводить до матеріальної і непоправної шкоди правовим та практичним інтересам держави прапора.

Щодо членів екіпажів, підкреслила Зеркаль, Трибунал раніше наголошував, що "принципи гуманності повинні застосовуватися в морському праві, як вони застосовуються в інших галузях міжнародного права".

"Такі принципи вимагають негайного припинення відділення двадцяти чотирьох членів екіпажів військових кораблів України від їхніх сімей та їхніх домівок. Шкода, завдана Україні, її військово-морським суднам та членам їх екіпажів, є серйозною та зростає з кожним днем. Тому, відповідно, ситуація є надзвичайно невідкладною. Тому сьогодні Україна просить Трибунал застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їхніх екіпажів та повернула їх до України", - закликала вона.

Як повідомляв УНН, 10 травня у німецькому місті Гамбург відбуваються слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Очікується, що трибунал ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня.

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