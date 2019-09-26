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Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинцы теперь смогут посещать Эквадор без виз благодаря подписанию соглашения со своими коллегами из дипломатической среды соответствующей страны. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором

“Подписано! Эквадор — двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь „безвизов“. Продолжаем открывать двери для наших граждан”, — говорится в сообщении.

Таким образом граждане обеих стран смогут находиться на территории другого государства без офорлення виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, Кабмин утвердил безвизовых с Содружеством Доминики , а накануне Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией.

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Подписано! Эквадор — двадцать первый страна Латинской Америки, с которой будем “безвизовых”. Продолжаем открывать двери для наших граждан. pic.twitter.com/aqx3YLbt50

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 25, 2019

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