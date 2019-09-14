Уряд працює над промисловим безвізом з ЄС - Милованов
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Уряд України працює над промисловим безвізом з Європейським Союзом. Про це повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов на конференції YES, передає кореспондент УНН.
"Для нас пріоритетним напрямком є Угода про асоціацію, один з найважливіших напрямків, над яким ми працюємо - це промисловий безвіз по суті", - сказав Милованов.
Він додав, що уряд розраховує, що товарообіг з найбільшим партнером - ЄС - зростатиме. Проте, Милованов підкреслив, що Україна орієнтована на експорт й відкрита для партнерства з іншими країнами.
Нагадаємо, у квітні Рада схвалила за основу законопроект щодо промислового безвізу з ЄС.