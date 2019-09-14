Правительство работает над промышленным безвизом с ЕС - Милованов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Правительство Украины работает над промышленным безвизом с Европейским Союзом. Об этом сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на конференции YES, передает корреспондент УНН.
"Для нас приоритетным направлением является Соглашение об ассоциации, одно из важнейших направлений, над которым мы работаем - это промышленный безвиз по существу", - сказал Милованов.
Он добавил, что правительство рассчитывает, что товарооборот с крупнейшим партнером - ЕС - будет расти. Однако, Милованов подчеркнул, что Украина ориентирована на экспорт и открыта для партнерства с другими странами.
Напомним, в апреле Рада одобрила за основу законопроект относительно промышленного безвиза с ЕС.