Україна підписала угоду про безвізовий режим із Еквадором
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українці тепер зможуть відвідувати Еквадор без віз завдяки підписанню угоди зі своїми колегами з дипломатичної сфери відповідної країни. Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Підписано! Еквадор — двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо „безвіз“. Продовжуємо відкривати двері для наших громадян”, — йдеться у повідомленні.
Таким чином громадяни обох країн зможуть перебувати на території іншої держави без офорлення віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.
Нагадаємо, Кабмін затвердив безвіз зі Співдружністю Домініки, а напередодні Україна підписала угоду про безвізовий режим із Колумбією.
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Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян. pic.twitter.com/aqx3YLbt50— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 25, 2019