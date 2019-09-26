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Україна підписала угоду про безвізовий режим із Еквадором

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українці тепер зможуть відвідувати Еквадор без віз завдяки підписанню угоди зі своїми колегами з дипломатичної сфери відповідної країни. Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

Україна підписала угоду про безвізовий режим із Еквадором

“Підписано! Еквадор — двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо „безвіз“. Продовжуємо відкривати двері для наших громадян”, — йдеться у повідомленні.

Таким чином громадяни обох країн зможуть перебувати на території іншої держави без офорлення віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, Кабмін затвердив безвіз зі Співдружністю Домініки, а напередодні Україна підписала угоду про безвізовий режим із Колумбією.

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Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян. pic.twitter.com/aqx3YLbt50

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 25, 2019

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