Кабмін затвердив безвіз зі Співдружністю Домініки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кабінет міністрів затвердив угоду між урядами України та Співдружності Домініки про скасування візових вимог, вчинену 15 травня у Лондоні. Про це йдеться в урядовій постанові №723 від 14 серпня, передає УНН.
"Затвердити угоду між урядом України та урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог, вчинену 15 травня 2019 року у місті Лондоні", - йдеться у постанові.
Положеннями угоди передбачається, що громадяни двох країн, які користуються дійсними паспортами, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони упродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.
Нагадаємо, паспорт України поліпшив свої позиції в світовому рейтингу.