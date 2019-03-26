Паспорт України поліпшив свої позиції в світовому рейтингу

Так, оновлений Індекс відображає зміни в безвізовому режимі країн світу за другий квартал 2019 року.

За три місяці в даному рейтингу Україна піднялася з 41-го на 40-е місце, хоча число безвізових країн для неї залишилося колишнім - 128. Такий же показник у Нікарагуа і Тувалу.

Число безвізових напрямків для росіян скоротилася на одну країну за рахунок змін візового режиму з Оманом, і зараз становить 118 країн. Показники Республіки Білорусь не змінилися - 77 країн з безвізовим режимом. Республіка Молдова піднялася на одну позицію, і зараз займає 45-е місце.

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У компанії відзначають також, що за останні 10 років Молдова піднялася в рейтингу на 21 сходинку, Україна - на 22.

Перше місце в Індексі розділили Японія, Сінгапур і Південна Корея. Громадяни цих країн можуть відвідувати без візи або з візою після прибуття 189 держав.

Німеччина зайняла 2-е місце з показником 188 країн. Третє місце розділили 5 країн: Данія, Фінляндія, Франція, Італія і Швеція. Великобританія знаходиться на 5-му місці (185 країн без візи), США - на 6-му (184 країни).

На останньому місці Індексу знаходяться Афганістан і Ірак з показником 30 безвізових країн.

Як повідомляв УНН, за 2018 рік український паспорт піднявся на три позиції, піднявшись з 44-го місця. Станом на 9 січня він займав 41-й рядок рейтингу.