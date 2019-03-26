Паспорт Украины улучшил свои позиции в мировом рейтинге

Так, обновленный Индекс отражает изменения в безвизовом режиме стран мира за второй квартал 2019 года.

За три месяца в данном рейтинге Украина поднялась с 41-го на 40-е место, хотя число безвизовых стран для неё осталось прежним – 128. Такой же показатель у Никарагуа и Тувалу.

Число безвизовых направлений для россиян сократилось на одну страну за счет изменений визового режима с Оманом, и сейчас составляет 118 стран. Показатели Республики Беларусь не изменились – 77 стран с безвизовым режимом. Республика Молдова поднялась на одну позицию, и сейчас занимает 45-е место.

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В компании отмечают так же, что за последние 10 лет Молдова поднялась в рейтинге на 21 строчку, Украина – на 22.

Первое место в Индексе разделили Япония, Сингапур и Южная Корея. Граждане этих стран могут посещать без визы или с визой по прибытии 189 государств.

Германия заняла 2-е место с показателем 188 стран. Третье место разделили 5 стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция. Великобритания находится на 5-м месте (185 стран без визы), США – на 6-м (184 страны).

На последнем месте Индекса находятся Афганистан и Ирак с показателем 30 безвизовых стран.

Как сообщал УНН, за 2018 год украинский паспорт поднялся на три позиции, поднявшись с 44-го места. По состоянию на 9 января он занимал 41-ю строчку рейтинга.