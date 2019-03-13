Понад 140 тисяч кримчан отримали біометричні закордонні паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Станом на 1 лютого 2019 року кримчанам було видано 140 295 закордонних паспортів. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України Дмитро Білоцерківець, передає УНН.
"Кримчани продовжують активно отримувати українські закордонні біометричні паспорти. Так виходячи з відповіді отриманого мною від Державної міграційної служби на 1 лютого 2019 го було видано 140 295 закордонних паспортів", - написав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці стали рідше оформляти біометричні закордонні паспорти
На його думку, почалася деокупація Криму.
Нагадаємо, Україна працює над створенням міжнародної платформи з питання деокупацію Криму.