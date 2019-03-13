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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119670 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116613 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141114 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Более 140 тысяч крымчан получили биометрические загранпаспорта

Более 140 тысяч крымчан получили биометрические загранпаспорта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. По состоянию на 1 февраля 2019 года крымчанам было выдано 140 295 заграничных паспортов. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец, передает УНН.

“Крымчане продолжают активно получать украинские заграничные биометрические паспорта. Так исходя из ответа полученного мною от Государственной миграционной службы на 1 февраля 2019-го было выдано 140295 заграничных паспортов”, — написал он.

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По его мнению, началась деокупация Крыма.

Напомним, Украина работает над созданием международной платформы по вопросу деоккупации Крыму.

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