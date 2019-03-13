Более 140 тысяч крымчан получили биометрические загранпаспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. По состоянию на 1 февраля 2019 года крымчанам было выдано 140 295 заграничных паспортов. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец, передает УНН.
“Крымчане продолжают активно получать украинские заграничные биометрические паспорта. Так исходя из ответа полученного мною от Государственной миграционной службы на 1 февраля 2019-го было выдано 140295 заграничных паспортов”, — написал он.
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По его мнению, началась деокупация Крыма.
Напомним, Украина работает над созданием международной платформы по вопросу деоккупации Крыму.