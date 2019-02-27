Україна планує створити платформу по деокупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Україна працює над створенням міжнародної платформи з питання деокупації Криму. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає кореспондент УНН.
"Ми проштовхуємо ідею про створення платформи "друзів українського Криму", чи платформи з деокупації Криму. Не всі зараз розуміють та підтримують ідею, але ми наполегливо працюємо над формуванням такої групи", - зазначив Боднар.
Він додав, що декілька країн вже почали проштовхувати цю ідею на міжнародній арені. За словами Боднара, ця платформа в майбутньому повинна служити майданчиком для переговорів по Криму.
Як повідомляв УНН, в День опору Криму російської окупації у США знов закликали Росію звільнити всіх політв’язнів.
Нагадаємо, у грудні 2018 року ГА ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Чорного і Азовського морів.