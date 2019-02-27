Украина планирует создать платформу по деоккупации Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украина работает над созданием международной платформы по вопросу деоккупации Крыму. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время V Международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", передает корреспондент УНН.
"Мы проталкиваем идею о создании платформы "друзей украинского Крыма", или платформы по деоккупации Крыма. Не все сейчас понимают и поддерживают идею, но мы упорно работаем над формированием такой группы", - отметил Боднар.
Он добавил, что несколько стран уже начали проталкивать эту идею на международной арене. По словам Боднара, эта платформа в будущем должна служить площадкой для переговоров по Крыму.
Как сообщал УНН, в День сопротивления Крыма российской оккупации в США вновь призвали Россию освободить всех политзаключенных.
Напомним, в декабре 2018 года ГА ООН приняла резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей.