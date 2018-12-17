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Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Чорного і Азовського морів

Київ • УНН

 • 65198 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційований Україною проект резолюції ООН у зв'язку з мілітаризацією Чорного і Азовського морів, до розробки якого долучилися понад 40 країн. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог постійного представництва України при ООН у Twitter.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Чорного і Азовського морів

“ТЕРМІНОВО: Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях”, — йдеться у повідомленні постійного представництва України при ООН.

Додається, що за резолюцію проголосувало 66 членів Генасамблеї, проти 19.

Раніше Президент України Петро Порошенко вже повідомляв, що 17 грудня буде розглядатися проект резолюції ООН у зв’язку з мілітаризацією Чорного і Азовського морів. З його слів, Україна ініціювала цей процес. Він також додав, що вже 41 країна погодилaсь бути співавторами цієї резолюції.

Нагадаємо, Україна поінформувала членів ГА ООН про дії Росії на Азові.

Основні елементи резолюції:

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