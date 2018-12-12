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Україна поінформувала членів ГА ООН про дії Росії на Азові

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Росія продовжує свої незаконні дії у Чорному, Азовському морях та Керченській протоці, порушила численні положення Конвенції з морського права, зокрема, затримала українські військові кораблі у виключній економічній зоні України, а дії Росії фактично закрили Керченську протоку для всіх суден. Про це йдеться у тексті виступу делегації України на пленарному засіданні ГА ООН щодо океанів та морського права, передає УНН.

Україна поінформувала членів ГА ООН про дії Росії на Азові

"Україна повністю дотримується всіх положень Конвенції з морського права (ЮНКЛОС) і сумлінно виконує її. ЮНКЛОС надає Україні виняткові права на біоресурси в межах її територіального моря та виключної економічної зони. З 2014 року Російська Федерація навмисно і грубо порушила ці права в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці", - йдеться у тексті виступу.

Як зазначила українська делегація, "Росія експлуатує суверенні ресурси України для своїх власних цілей". "За допомогою цих порушень міжнародного права Росія краде енергетичні та рибні ресурси України, завдає шкоди засобам існування українських рибалок і блокує рух в українські порти за допомогою свого незаконного мосту через Керченську протоку, серед інших серйозних порушень", - сказано у тексті виступу.

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"На жаль, сьогоднішня реальність така, що Росія продовжила свої незаконні дії в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці і загострила суперечку з Україною. В результаті незаконного будівництва моста через Керченську протоку ця держава порушила численні положення ЮНКЛОС, в тому числі ті, які стосуються прав України в її територіальному морі, зобов'язань Росії щодо захисту морського середовища і зобов'язань Росії не перешкоджати транзитному проходу через Керченську протоку - вузька смуга води з інтенсивним рухом, що з'єднує Чорне море з Азовським морем і українськими портами в Маріуполі та Бердянську", - заявила українська делегація в ГА ООН.

Як вказано у тексті виступу, "Російська Федерація не зупинилася на цьому і зайнялася новими жахливими порушеннями ЮНКЛОС". "Всього 2 тижні тому Росія напала, захопила і затримала українські військові кораблі у виключній економічній зоні України", - зазначається у тексті виступу.

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"27 листопада 2018 року в листі, направленому в міжнародний трибунал, Україна розповіла про російську модель переслідування, що триває, щодо українських і міжнародних судів, які прагнуть пройти через Керченську протоку і пройти в Маріуполь, Бердянськ та інші українські порти", - зазначила українська делегація.

"Дії Росії фактично закрили Керченську протоку для всіх суден, що призвело до протестів не тільки з боку України, але і з боку влади, що представляє інші чорноморські прибережні держави. Європейський Союз і Туреччина наполягали на свободі проходу через протоку. Україна вважає, що Росія повинна і буде нести відповідальність за серйозні порушення міжнародного морського права", - додали в українській делегації в ГА ООН.

Як повідомляв УНН, Міжнародний трибунал, який розглядає справу України проти РФ відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, у червні 2019 року почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії через порушення нею Конвенції з морського права.

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