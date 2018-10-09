Україна в ООН звинуватила РФ в порушенні Конвенції з морського права

“Контроль над Азовським морем є нинішньою російською мішенню після тимчасової окупації Криму. Нелегально побудувавши міст через Керченську протоку, Росія почала систематично порушувати свободу міжнародної навігації через Керченську протоку для українських та іноземних суден. Такі жорстокі дії повинні бути відкинуті як нелегальні, у тому числі в рамках Конвенції ООН з морського права”, — сказано в заяві делегації.

Як повідомляв УНН, міжнародний трибунал, який розглядає справу України проти Російської Федерації відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, у червні 2019 року почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії через порушення нею Конвенції з морського права.