Украина в ООН обвинила РФ в нарушении Конвенции по морскому праву

“Контроль над Азовским морем является нынешней российской мишенью после временной оккупации Крыма. Нелегально построив мост через Керченский пролив, Россия начала систематически нарушать свободу международной навигации через Керченский пролив для украинских и иностранных судов. Такие жестокие действия должны быть отброшены как нелегальные, в том числе в рамках Конвенции ООН по морскому праву”, — сказано в заявлении делегации.

Как сообщал УНН, международный трибунал, который рассматривает дело Украины против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, в июне 2019 года начнет слушания по юрисдикции в деле Украины против России из-за нарушения Конвенции по морскому праву.