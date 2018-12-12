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Украина проинформировала членов ГА ООН о действиях России на Азове

Киев • УНН

 • 10932 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Россия продолжает свои незаконные действия в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, нарушила многочисленные положения Конвенции по морскому праву, в частности, задержала украинские военные корабли в исключительной экономической зоне Украины, а действия России фактически закрыли Керченский пролив для всех судов. Об этом говорится в тексте выступления делегации Украины на пленарном заседании ГА ООН по океанам и морскому праву, передает УНН.

Украина проинформировала членов ГА ООН о действиях России на Азове

"Украина полностью придерживается всех положений Конвенции по морскому праву (ЮНКЛОС) и добросовестно выполняет ее. ЮНКЛОС предоставляет Украине исключительные права на биоресурсы в пределах ее территориального моря и исключительной экономической зоны. С 2014 года Российская Федерация умышленно и грубо нарушила эти права в Черном, Азовском морях и Керченском проливе", - говорится в тексте выступления.

Как отметила украинская делегация, "Россия эксплуатирует суверенные ресурсы Украины для своих собственных целей". "Посредством этих нарушений международного права Россия ворует энергетические и рыбные ресурсы Украины, наносит ущерб средствам существования украинских рыбаков и блокирует движение в украинские порты с помощью своего незаконного моста через Керченский пролив, в числе других серьезных нарушений", - говорится в тексте выступления.

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"К сожалению, сегодняшняя реальность такова, что Россия продолжила свои незаконные действия в Черном, Азовском морях и Керченском проливе и обострила спор с Украиной. В результате незаконного строительства моста через Керченский пролив эта государство нарушило многочисленные положения ЮНКЛОС, в том числе те, которые касаются прав Украины в ее территориальном море, обязательств России по защите морской среды и обязательств России не препятствовать транзитному проходу через Керченский пролив - узкую полосу воды с интенсивным движением, соединяющую Черное море с Азовским морем и украинскими портами в Мариуполе и Бердянске", - заявила украинская делегация в ГА ООН.

Как указано в тексте выступления, "Российская Федерация не остановилась на этом и занялась новыми ужасными нарушениями ЮНКЛОС". "Всего 2 недели назад Россия напала, захватила и задержала украинские военные корабли в исключительной экономической зоне Украины", - отмечается в тексте выступления.

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"27 ноября 2018 года в письме, направленном в международный суд, Украина рассказала о продолжающейся российской модели преследования в отношении украинских и международных судов, стремящихся пройти через Керченский пролив и пройти в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты", - отметила украинский делегация.

"Действия России фактически закрыли Керченский пролив для всех судов, что привело к протестам не только со стороны Украины, но и со стороны властей, представляющих другие черноморские прибрежные государства. Европейский Союз и Турция настаивали на свободе прохода через пролив. Украина считает, что Россия должна и будет нести ответственность за серьезные нарушения международного морского права", - добавили в украинской делегации в ГА ООН.

Как сообщал УНН, Международный суд, рассматривающий дело Украины против РФ в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, в июне 2019 года начнет слушания по юрисдикции в деле Украины против России из-за нарушения ею Конвенции по морскому праву.

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