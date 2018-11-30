Генсек ООН закликав Росію до діалогу у ситуації на Азові

“Я сподіваюся, що ескалацію вдасться стримати. Ясно, що необхідно поважати територіальну цілісність України. Я прекрасно уявляю існуючий рівень напруженості, але сподіваюся, що міжнародне співтовариство зможе не допустити подальшої ескалації...”, — сказав Гутерріш.

При цьому він закликав до діалогу, який допоміг би знайти механізм врегулювання ситуації, щоб не допустити “найгіршого сценарію” в конфлікті між Росією і Україною“, а вирішувати проблему, по можливості, в більш позитивному руслі.

Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість інцидентом із захопленням українських судів російськими прикордонниками в районі Керченської протоки і закликав уникати ескалації.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранено і захоплено в полон члени їх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.