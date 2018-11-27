Генсек ООН отреагировал на эскалацию в Азовском море

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен инцидентом 25 ноября вблизи Крымского полуострова в Черном море во время подхода к Керченскому проливу с привлечением украинских и российских судов. Он подчеркивает немедленную необходимость избежать любого риска дальнейшей эскалации ситуации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Генсек настоятельно призвал обе стороны "проявить максимальную сдержанность и немедленно принять меры для устранения этого инцидента и уменьшения напряженности всеми имеющимися мирными средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций".

"Он подчеркивает необходимость полностью уважать права и обязанности всех заинтересованных сторон в соответствии с международными документами. Суверенитет и территориальная целостность Украины, в пределах ее международно признанных границ, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, также должны полностью уважаться", - говорится в заявлении.

Из-за эскалации в Азовском море 26 ноября было созвано экстренное заседание Совбеза ООН.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что всего речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.